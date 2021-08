Dubbele zware crash op Ypres Rally

Tsjoen en Chevallier crashten tijdens de eerste proef van de dag. Foto's die circuleren op sociale media tonen duidelijk de schade. De rallywagen raakte van de baan en reed in op een garage van een huis naast het parcours.

#YpresRally SS10 Katsuta big off. Crew ok! pic.twitter.com/2y93RpCxJT

Tijdens de tweede rit volgde een tweede zware crash. De Japanner Takamota Katsuta verloor de controle en vloog tegen een paal waarna ze op de weg terechtkwam. De wagen zelf was volledig vernield en de rit werd stilgelegd.

Bij beide ongevallen kon de bemanning veilig hun wagen verlaten. Voor extra check-up werden ze naar het ziekenhuis gebracht.

Heavy crash of Takamota Katsuta during #YpresRally



Crew okay #wrc #rally #TOYOTA pic.twitter.com/jRNOlFO69e

— Jef (@rallyjef2) August 14, 2021