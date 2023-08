Drievoudig NBA-kampioen naar BC Oostende

Dat is het team waar hij afgelopen seizoen de titel mee pakte in de G-League. Eerder speelde hij bij de Golden State Warriors (2 seizoenen) en de Toronto Raptors waarmee hij telkens de NBA-titel won. Een totaal van 213 matchen op het hoogste niveau. Hij kwam ook uit voor team USA (nationale ploeg).

" Voor het eerst in de Belgische basketgeschiedenis "

“We zijn als club bijzonder fier dat we zo’n speler naar Oostende kunnen halen," zegt CEO Jurgen Vanpraet. " Een echte ervaren kampioenenmaker en ook voor het eerst in de Belgische basketbalgeschiedenis dat iemand met zo’n palmares bij ons terechtkomt. We hebben de afgelopen seizoenen bewezen dat Filou Oostende een springplank is voor de uitbouw van een carrière naar topploegen binnen Europa. En dat is niet onopgemerkt gebleven bij scouts en agents. Daarenboven hebben we met onze coach Dario Gjergja en met ons scoutings- en recruteringsteam een stevig netwerk uitgebouwd in the USA. We investeren vrij veel tijd in het zoeken naar unieke profielen. En de komst van een drievoudig NBA-kampioen zoals Patrick McCaw is dan ook een flinke meerwaarde. Zowel voor onze uitstraling als club maar ook voor de waarde van onze competitie en het Belgische basketbal” aldus CEO Jurgen Vanpraet.