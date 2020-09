Dries De Bondt wordt Belgisch kampioen in Anzegem

Een verrassende winnaar op het Belgisch kampioenschap in Anzegem deze namiddag: Dries De Bondt van Alpecin-Fenix was de sterkste, voor Deceuninck-Quick Step-ploegmaats Iljo Keisse en Pieter Serry.

Na twee nerveuze openingsuren reed een omvangrijke kopgroep van twintig renners weg, zonder grote toppers. Wel aanwezig waren Dries De Bondt, Otto Vergaerde, Tosh Van der Sande, Jelle Wallays, Iljo Keisse, Pieter Serry, Nathan Van Hooydonck, Edward Theuns, Jan Bakelants, Alfdan De Decker, Xandro Meurisse, Lindsay De Vylder, Aaron Van Poucke, Dimitri Peyskens, Ludovic Robeet, Gianni Marchand, Michael Van Staeyen, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Mathias De Witte. De groep reed maximaal 4:30 weg. Alle topploegen waren vooraan echter aanwezig en dus stokte het tempo in het peloton geregeld.

Bij het ingaan van de laatste ronde, met nog zestien kilometer voor de boeg, leek het peloton, op nog steeds twee minuten, geslagen. Dries De Bondt toonde zich het meest bedrijvig voorin en viel twee maal aan. Zijn tweede aanval, op 10 km van de aankomst, veroorzaakte onrust in de kopgroep. De samenwerking stokte en De Bondt bleef aan een hoge snelheid tempo maken. Hij finishte met kleine voorsprong voor Keisse, Serry, Jan Bakelants en Edward Theuns. De Bondt werd in 2016 al eens Belgisch kampioen bij de elite zonder contract. Als prof schreef hij twee maal Halle-Ingooigem (2016 en 2019), de Memoriel Van Steenbergen (2019) en een etappe in de Ster van Bessèges (2020) op zijn naam