Driepunter voor Oostende, Waregem speelt gelijk

KV Oostende heeft zaterdag op de achttiende speeldag van de Jupiler Pro League de punten thuisgehouden tegen Sporting Lokeren. De Kustboys wonnen met 1-0 en klimmen zo in de stand naar de elfde plek. In Moeskroen-Zulte Waregem werd niet gescoord (0-0). Beide teams blijven zo hangen in...

KV Oostende- Sporting Lokeren: 1-0

De eerste helft van Oostende-Lokeren zal vooral herinnerd worden door de grote storm in het begin van de eerste periode. Voetballen leek amper mogelijk op een verzopen grasmat en dat was aan het spelbeeld te zien. Voor de bezoekers miste Marecek, na slecht uitvoetballen van Ondoa, de grootste kans. Voor Oostende was een flauw schotje van Coopman het enige wapenfeit. Ook na rust bleef de wedstrijd goed op slot zitten. Net wanneer iedereen zich bij een 0-0 leek neer te leggen, kwam het doelpunt er toch. Canesin, die zijn 200e wedstrijd voor KVO speelde, krulde de bal na een één-twee met Zivkovic mooi voorbij De Wolf. In de slotfase was de beste kans nog voor Oostende, maar Vandendriessche besloot op de Lokeren-doelman. Lokeren kon niet meer reageren en blijft zo troosteloos laatste in de tussenstand.

Moeskroen-Zulte Waregem: 0-0

Ook in Moeskroen-Zulte Waregem bleek de eerste helft een maat voor niets. De bezoekers waren het gevaarlijkst via De Pauw en Bongonda, maar slordigheden overheersten en doelpunten vielen er niet. Dat spelbeeld herhaalde zich na de pauze. Zulte Waregem nam het meeste initiatief. De Pauw en De fauw toonden zich gevaarlijk, maar scoren bleek toch zo moeilijk. In de slotfase leken beide teams zich te verzoenen met een brilscore. Dussenne pakte in de toegevoegde tijd nog een tweede keer geel, voor het terugtrekken van de doorgebroken Harbaoui. Moeskroen blijft in het klassement veertiende, met veertien punten. Zulte Waregem is dertiende, met zeventien eenheden.