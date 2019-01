Drie nieuwe namen voor Zulte Waregem

Stef Peeters komt over van SM Caen en speelde eerder al in België voor Sint-Truiden. Hij wordt gehuurd tot het einde van het seizoen met aankoopoptie. Peeters moet voor creativiteit zorgen op het middenveld. Ook Ibrahima Seck wordt gehuurd met een aankoopoptie, de middenvelder komt over van Racing Genk.

Idrissa Sylla is een bekende naam voor Zulte Waregem. Hij speelde eerder al bij Essevee, vertrok naar Anderlecht en komt nu over van QPR in Engeland. De spits tekende voor 2.5 seizoenen.

Op de winterstage ontbreken ook enkele namen. Michaël Heylen en Damien Marcq zijn er niet bij door blessures, Bryan Verboom en Frederik Oldrup Jensen hebben geen toekomst meer bij Zulte Waregem en moesten thuis blijven.