Dreun in het volley: Decospan Menen verdwijnt van het hoogste niveau

Dit seizoen wordt dus het laatste seizoen voor Decospan Menen. De club geeft tekst en uitleg bij de zware beslissing: "Na meer dan 20 jaar verdwijnt de grensploeg uit eigen initiatief van het hoogste niveau. Deze pijnlijke maar weloverwogen beslissing volgt uit een combinatie van drie factoren: het gebrek aan interactie, plezier en inkomsten door de aanhoudende coronapandemie, de alsmaar moeilijkere zoektocht naar vrijwillige medewerkers en de budgettaire onzekerheid voor de toekomst."

Corona als spelbreker

Dat clubs het moeilijk hebben door de vele gemiste inkomsten omdat ze vaak zonder publiek moesten spelen, dat zag iedereen. Het Menense bestuur wijst dan ook vooral naar corona als hoofdreden: "Van oudsher staat Decospan Menen bekend als een familieclub met een ijzersterke thuisreputatie. Net dat DNA wordt nagenoeg volledig tenietgedaan door corona en de bijhorende beperkingen. Supporteren vlak naast het veld, aanschuiven bij vipdiners of events, nakaarten in de bar na de wedstrijd… Het mocht of kon al twee jaar nauwelijks of niet. Dat heeft onvermijdelijk een impact op de motivatie, het clubgevoel en – uiteraard – de inkomsten."



"Door de coronapandemie krijgen partners, abonnees en toeschouwers ook al twee seizoenen te weinig ‘waar voor hun geld’. Het maakt het verlengen van sponsorcontracten en vinden van nieuwe sponsors nog moeilijker dan anders. De club zal dit seizoen alle financiële verplichtingen kunnen nakomen, voor volgend seizoen is de vrees groot dat dat wel eens niet zo zou kunnen zijn, ook al omdat elke vorm van compensatie of overheidssteun ondertussen is weggevallen. Die onzekerheid legt een te grote hypotheek op de toekomst op het allerhoogste nationale niveau." (Lees verder onder de foto)

Te zware last op de schouders

"Exact drie jaar geleden hing de toekomst van de club al eens aan een zijden draadje nadat de toenmalige hoofdsponsor, voorzitter en nagenoeg het voltallige bestuur afhaakten. Een nieuw team nam echter de fakkel over en heel wat nieuwe partners spraken hun vertrouwen uit in het vernieuwde project. Nu drie jaar later (waarvan twee onder coronavoorwaarden) moeten we vaststellen dat het team onder leiding van Frank Depestele sportief meer dan aardig zijn mondje is blijven meespreken, maar dat qua interne organisatie geen vooruitgang werd geboekt. De groep van medewerkers werd alsmaar kleiner, terwijl de zoektocht naar vers bloed moeilijk liep. Het gevolg was dat steeds meer taken – en dat zijn er wel wat op het hoogste niveau – op de schouders van een steeds kleiner groepje terechtkwamen. Ook voor deze ‘trekkers’ zijn er grenzen aan vrijwillig engagement en dus werd na maanden wikken en weken de harde beslissing genomen om de stekker eruit te trekken."

Spelers vrij

"Dat nu al de beslissing wordt genomen om de handdoek te werpen voor volgend seizoen, moet voor duidelijkheid voor de spelersgroep en trainer zorgen. Liever dan ze maanden ‘aan het lijntje te houden’, willen we ze nu al de kans geven om te beginnen uitkijken naar een nieuwe uitdaging. De club hoopt dan ook dat alle spelers eerst dit seizoen waardig afsluiten, en dan vlot elders aan de bak geraken. Na afloop van dit seizoen zijn ze in ieder geval vrij om een nieuwe sportieve bestemming te kiezen."

De toekomst…

Wat de toekomst zal brengen, is op dit moment nog een grote onbekende. De jeugd en seniorenploegen in Promo 1 en 3 gaan in ieder geval door. Tegelijk onderzoekt het hoofdbestuur alle mogelijke pistes om volleybal in onze regionen te behouden. Wat echter vaststaat, is dat de toekomst in de huidige omstandigheden en met de huidige werklast te onzeker is om verder te kunnen gaan op het hoogste niveau.