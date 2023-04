Drama in het Regenboogstadion: Zulte Waregem degradeert

De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor Zulte Waregem. Al na tien minuten stond de ploeg van Frederik D'hollander 0-2 in het krijt na doelpunten van Hugo Siquet en Ayase Ueda. Cercle op dat moment virtueel in de Europe Play-Offs. Zulte Waregem herpakte zich daarna, maar een doelpunt maken lukte niet. Het was integendeel Cercle Brugge dat nog een penalty mocht nemen, net voor de rust. De bal van Ueda ging ook binnen, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt af. Ueda had de bal met zijn steunvoet tegen zijn rechter getrapt. Hij raakte de bal dus twee keer, en dat mag niet.

Hoop voor Zulte Waregem na een kwartier in de tweede periode, wanneer Lukas Willen de aansluitingstreffer lukt tussen een bos van benen. En de hemel klaart weer helemaal op, als Alioune Ndour de 2-2 scoort. Meteen daarna gaat Zulte Waregem zelfs op en over Cercle Brugge, Fadera overhoeks met de 3-2, maar na terecht buitenspel gaat het feest niet door. Wat een domper in een uitzinnig Regenboogstadion. En Thibo Somers krijgt de thuissupporters helemaal stil wanneer hij voor de 2-3 zorgt.

Zulte Waregem degradeert samen met KV Oostende en Seraing naar de Challenger Pro League, Cercle Brugge schaart zich wel bij de laatste acht en speelt straks de Europe Play-Offs.