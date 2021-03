Doom en De Grande sneuvelen in de reeksen

In de vierde reeks finishte hij als derde in 47.18, achter de Zweed Carl Bengtström (46.56) en de Brit James Williams (46.85). Doom kon zijn persoonlijk record van 47.00 niet verbeteren. "Het is echt een ondankbare plaats", bekende hij na afloop. "Mijn eerste 200m was niet goed, nadien heb ik wel nog kunnen inhalen in de bocht. Williams kwam er net iets te snel over. Ik probeerde te volgen, maar hij was net te ver. Al bij al niet zo slecht, maar ik denk wel dat het beter kon."

Doom hoopt op een stek in de 4x400m van zondag. "Op zich weet ik niet zo goed of de resultaten van vandaag nog veel zullen uitmaken voor de plaatsen bij de Tornados. Ik denk dat het er vandaag op aankwam om te tonen waar we staan. Ik denk dat Jacques Borlée zijn keuze waarschijnlijk wel al een beetje zal gemaakt hebben."

De Grande

Ook Lindsey De Grande kon zich niet plaatsen voor de finale van de 1.500m. De Grande is toe aan haar tweede EK indoor bij de elite, tien jaar geleden in Parijs werd ze zesde. Nadien sloeg het noodlot toe en werd er chronische leukemie vastgesteld, een aandoening waar ze nog steeds mee worstelt.