Donderdag uitspraak in zaak KSV Roeselare

De ondernemingsrechtbank van Kortrijk neemt donderdag een beslissing over het faillissement van KSV Roeselare. De club werd vorige week failliet verklaard, maar ging in beroep.

Vorige week dinsdag werd KSV Roeselare failliet verklaard door de Ondernemingsrechtbank van West-Vlaanderen. De aanleiding van het faillissement is een oude schuldeiser die naar de rechter trok voor een onbetaalde factuur van 28.283 euro.

De club ging tegen die beslissing in beroep. Omdat de zaak pas vandaag kan worden ingeleid, moest KSV Roeselare afgelopen weekend forfait geven voor de competitiewedstrijd tegen Virton. Komende vrijdag al speelt KSV Roeselare op het veld van Lokeren. Tenminste, als de rechter voor vrijdag het faillissement nietig verklaart. Anders dreigt er opnieuw een forfaitnederlaag.

Vandaag wel op de afspraak

KSV Roeselare tekende vanmorgen wel present op de rechtbank. De voorzitter van de club, Yves Olivier, was aanwezig, net als drie advocaten van KSV Roeselare. Volgens de advocaten van Roeselare is er geen geldprobleem en beschikt de club over meer dan 1,2 miljoen euro om rekeningen te betalen. De dagvaarding die tot het faillissement leidde, belandde niet bij de juiste persoon. De overdracht tussen de vorige en huidige manager ligt aan de oorzaak van de administratieve blunder.

Maar de tijd tikt in het nadeel van KSV Roeselare. De club moest al voor één wedstrijd forfait geven, en kan dat maar drie keer doen voor het definitief voorbij is. Ook voor de jeugdploegen.

Tegenpartij mild, Curator niet

De advocaat van de tegenpartij, Tom Noyez, stelde dat zijn cliënt geen faillissement wil van de voetbalploeg. Hij wil gewoon dat zijn factuur betaald wordt. Maar de curator die werd aangesteld, gaat minder licht over de zaak. Volgens hem zijn er bijna 150 niet-betaalde leveranciers en zijn er problemen met de boekhouding.

Donderdag uitspraak

De handelsrechter nam vandaag, zoals verwacht, geen beslissing. Maar donderdag om 15.30 uur zou er dus wel een uitspraak volgen.

