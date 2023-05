Dominik Locqueneux rijdt in draf naar winst op Journée des Amis

De Grand Prix Etienne Desmet zorgde voor vuurwerk op de Waregemse drafpiste. Met Nicolas Bazire, Jos Verbeeck en Dominik Locqueneux zaten er een pak ex-winnaars van de prestigieuze Prix D'Amérique in de sulky. Na de stevige opener van On Track He’s Black in de eerste 2.000 meter, is het Locqueneux die met Nice Present in de laatste ronde de leiderspositie overnam. Die gaf de geboren Roeselarenaar niet meer af. Locqueneux won zo, dertig jaar na zijn zege in de Charley Mills, ook de Grand Prix Etienne Desmet.