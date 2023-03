Doelman Sven Dhoest keert terug naar K.F.C. Varsenare

In 2000 begon Dhoest zijn voetballoopbaan bij KFC Varsenare. Ruim vijf jaar later werd de doelman al door Club Brugge opgemerkt. Hij kreeg faam door zijn debuut als 17-jarige bij de Brugse voetbalclub, waarbij hij in een wedstrijd tegen Anderlecht meteen een strafschop stopte.

Boegbeeld

Na passages bij onder meer Moeskroen en Knokke komt Sven vanaf het seizoen ‘23-’24 terug in actie bij de Varsenaarse voetbalploeg. Hij komt over van Royal Knokke FC uit eerste nationale en kan dankzij de overgang naar Varsenare zijn job als zaakvoerder beter combineren. Dhoest is namelijk zaakvoerder van Café Den Comptoir op de ‘platse’ in Sint-Andries.

De komst van Sven is niet alleen sportief een versterking, maar ook als boegbeeld van de vereniging een inspiratiebron voor alle jeugdspelers.