Doelman bezorgt Westhoek in blessuretijd een punt

In tweede afdeling hebben Westhoek en Jong Cercle 2-2 gelijkgespeeld, na een bijzonder spectaculaire slotfase.

Na een klein kwartier komt Westhoek op voorsprong na een doelpunt van Coppin. Bij Jong Cercle is een zestal spelers mee met de A-ploeg op winterstage in Benidorm, en dat laat zich voelen. Jonge Cercle acteert onherkenbaar in de eerste helft.

Maar na de pauze maken de bezoekers dan toch gelijk via Vervaecke. Eerder had de Vereniging wel een strafschop gemist.

Suspens dan in de absolute slotfase van de wedstrijd, wanneer El Bahri de 1-2 binnentrapt. Westhoek geeft zich niet gewonnen. Uitgerekend doelman Gilles Vercruysse zorgt voor de 2-2 eindstand. Hij bezorgt de thuisploeg een delirium en wat vertrouwen voor de matchen die nog komen.

Westhoek kan de punten goed gebruiken. Het blijft in de grijze middenmoot hangen. Jong Cercle blijft ondanks het puntenverlies bovenin meedraaien.