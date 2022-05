Doek valt voor Zwevezele en Menen

Zwevezele was nog met veel ambitie gestart aan het seizoen, maar voorzitter Paul Degroote zag zich door de toenemende eisen van de voetbalbond, genoodzaakt om de stekker uit de ploeg te trekken. Zwevezele blijft wel nog met een team in tweede provinciale actief. Ook Menen houdt er na dit seizoen mee op. Het nieuws sloeg eind februari in als een bom, want de ploeg bestond al 116 jaar. Maar de financiële toestand was niet langer houdbaar : steeds minder sponsors, en toeschouwers, en dus minder inkomsten, terwijl de exploitatiekosten wel blijven stijgen.

In hun laatste duel spelen Zwevezele en Menen 1-1 gelijk. Na vijf minuten komen de bezoekers op voorsprong via Demets. Zwevezele moet daarna tot de tachtigste minuut blijven beuken, om niet met een nederlaag afscheid te nemen. Timmerman zorgt dan voor de 1-1, op aangeven van Stan Braem, de topschutter die momenteel bij Cercle Brugge test.