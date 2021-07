Dit wordt het nieuwe oefencomplex van KV Kortrijk

Het nieuwe trainingscentrum komt op het oefenveld aan de kant van de Moorseelsestraat. "Dat biedt ons straks 2700 vierkante meter aan faciliteiten die ook voor derden beschikbaar zal worden," zegt algemeen manager Matthias Leterme.

Inhaalbeweging

"We kunnen hiermee een mooie inhaalbeweging maken in het Belgisch voetbal. We kunnen een betere structuur bieden om met een professionele begeleiding de spelers beter te maken. Het is bovendien een element om spelers vlotter te kunnen aantrekken of langer aan de club te binden." (lees verder onder de foto)





Het is het Lokerse architectenbureau BLAF dat het trainingscentrum heeft ontworpen. Het wordt een gebouw in drie bouwlagen, er zal elke dag een 55-tal mensen aan de slag zijn. Het trainingscentrum zal 4,2 miljoen euro kosten. De stad maakt daar 2,2 miljoen euro voor vrij, eigenaar Vincent Tan voegt de resterende twee miljoen toe. (lees verder onder de foto)

Jeugdwerking

Het is ook een belangrijke stap voor de jeugdwerking. "Het trainingscentrum zal onze club helpen om de individuele begeleiding van de spelers te verbeteren, en betere spelers aan te trekken," zegt voorzitter Ronny Verhelst. "De KVK jeugdacademie zal hier uiteraard ook heel hard in betrokken worden."

Lees meer: