"Dit is onverhoopt": Alec Segaert blij met zilver op BK Tijdrijden

"Ik had dit zelf niet verwacht." Alec Segaert uit Lendelede is tevreden met zijn zilveren medaille op het BK Tijdrijden.Segaert rijdt voor Lotto Dstny en is nog maar een paar maanden prof.

Recent won Segaert de tijdrit in de Giro Next Gen. "Maar dat is nog geen referentie voor een nationale titelstrijd, met namen als Wout van Aert, Remco Evenepoel, Rune Herregodts, Ilan Van Wilder en Cian Uijtdebroeks op de deelnemerslijst," zegt Alec Segaert.

"Natuurlijk was ik wel met ambitie gestart. Ik wou voor een plaats in de top vijf gaan, maar zie me hier nu staan met die zilveren medaille." Na de schuiver van Remco Evenepoel, was één concurrent wel al snel uitgeschakeld. "In mijn allerstoutste dromen was ik hier derde geworden, na Van Aert en Evenepoel. Het was ook de eerste tijdrit die ik reed over zo een lange afstand."

Supporters

"In elke straat stonden er fans die mijn naam scandeerden. Dat was wel leuk, maar ik mocht me daardoor niet vergalopperen, niet te enthousiast worden. Alleen op het einde kende ik wat verval, deze tweede plaats is echt onverhoopt."

