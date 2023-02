Dit is de affiche van E3 Harelbeke

De banner van de E3 Saxo Bank Classic werd maandagnamiddag voorgesteld in het Cultureel Centrum van Harelbeke. Ditmaal prijkt een dame, getooid in een zwart kleed met zwarte hoed en blauwe pluim, op die banner.

De veertiende al is deze al in het rijtje. Naast de foto de leuze "Laat ons spreken over de koers", terwijl de dame het zwijgen of sst-gebaar maakt. Er komen 130 van deze banners in heel Vlaanderen.

De nieuwe banner volgt die met Michel Wuyts en zijn rode rollator op. Het jaar daarvoor was 'Germaine houdt dit jaar haar handen thuis', een allusie op het feit dat de E3 Harelbeke door de coronapandemie in 2021 noodgedwongen moest georganiseerd worden zonder publiek, de trigger. In 2020 was er de banner 'Kampioen zijn is plezant' waarin Greg Van Avermaet te zien was als Carmen, Eddy Planckaert als Xavier, Patrick Lefevere als Boma, Johan Museeuw als Marcske, Freddy Maertens als Oscar en Peter Van Petegem als DDT.

Voor grote commotie en controverse zorgde de banner van 2019 'Wie kroont zicht tot prins in Harelbeke?' waarop twee gebodypainte vrouwen een kikker vormden. De UCI tikte de organisatoren hiervoor zelfs op de vingers waardoor de banner uit het straatbeeld verdween. In 2015 was er ook al een fikse ophef met de banner van de E3 Harelbeke. Daar zorgde toen een opspelende damesjurk met blauwe slip voor. De spreuk was 'Wie knijpt ze in Harelbeke?' Toen ook moest die banner na enkele dagen noodgedwongen uit het straatbeeld verdwijnen.

"Ik had al enkele jaren de vraag gekregen om een wat meer gedurfde banner te creëren. Niet simpel in tijden van 'Me Too'. Maar ik vind het toch geslaagd. Laat ons spreken over de koers en zwijgen over de rest. Dat wil ik hiermee zeggen", zegt bedenker Jacques Coussens.

"Negen van de dertien vorige banners werden in twijfel getrokken. Er ontstond heel wat commotie bij sommigen. Waarom is mij nog altijd een raadsel. Het was nooit de bedoeling iets ordinairs te brengen. Het betrof steeds kunstige afbeeldingen. Blijkbaar was niet iedereen daarvan overtuigd. Wie de vrouw is op de foto? Een geheim dat we nog wat binnenskamers willen houden. Wij laten iedereen wat gissen en zullen in aanloop naar onze E3 Saxo Classic haar identiteit wel vrijgeven", aldus Coussens. (SPN, ALG, COR214, TSA, nl)