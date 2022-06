Discuswerper Philip Milanov realiseert in Eeklo zijn verste worp in drie jaar tijd

Philip Milanov uit Brugge heeft maandag tijdens een kleine atletiekmeeting van zijn eigen club in Eeklo 64m48 laten optekenen in het discuswerpen. Dat is de beste worp in drie jaar tijd voor de nationale recordhouder.

Op zijn oude niveau is de inmiddels 30-jarige Milanov nog altijd niet. Zijn nationale record staat nu al zes jaar op 67m26, maar hij begint eindelijk wel weer wat in de buurt te komen.

Voor het EK atletiek in München in augustus is 65m20 nodig, voor het WK in Eugene in juli 66m00. Voor het WK kan Milanov zich ook plaatsen via de World Rankings.

De Bruggeling is momenteel 27e, terwijl de top 32 naar Eugene mag.