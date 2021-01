Diatta weg naar Monaco

Bij de Monegasken ondertekende de zestienvoudige Senegalese international een contract tot medio 2025. Volgens Belgische media zou met de overgang een bedrag van twintig miljoen euro gemoeid zijn. "Ik ben erg blij voor deze ambitieuze club te mogen spelen", klinkt het bij Diatta. "Hier krijg ik nieuwe mogelijkheden om me verder te ontwikkelen. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen."

Het werd een afscheid in schoonheid van Diatta bij Club Brugge, waarvoor hij woensdagavond in het competitieduel tegen KV Oostende (2-1) nog het winnende doelpunt scoorde. Het was treffer nummer twintig in 95 duels voor blauw-zwart, waaronder ook enkele erg belangrijke doelpunten, daarnaast was hij ook goed voor elf assists. In zijn drie jaar in het Jan Breydelstadion won hij twee landstitels en één Supercup. Begin januari 2018 nam Club hem over van het Noorse Sarpsborg. Zijn opleiding kreeg hij in eigen land bij een voetbalacademie in de hoofdstad Dakar. Ook individueel viel Diatta al in de prijzen. Op de Africa Cup van 2019 werd hij verkozen tot beste jonge speler van het toernooi.