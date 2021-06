Gewezen bondsvoorzitter en oud-voorzitter van Club Brugge Michel D'Hooghe vindt het zonde dat de Rode Duivels op het EK niet in eigen land kunnen voetballen. Dat vertelde hij in onze sporttalkshow Offside.

D’Hooghe noemt dat het resultaat van een belabberd infrastructuurbeleid. Dat vindt hij trouwens ook van het Brugse stadiondossier.

Niels Van Zandweghe

Andere gast in Offside was roeier Niels Van Zandweghe. Hij mikt op de Olympische Spelen in Tokio voluit op een medaille, samen met z’n partner in de lichte dubbeltwee, Tim Brys.

