Kristof D’Haene sukkelt al langere tijd met de heup. Tegen RSC Anderlecht bleef de linksback steken in het gras. Gisteren kreeg D'Haene dan het harde verdict te horen dat hij onder het mes moet. Morgen wordt hij geopereerd en nadien wacht hem een revalidatie van drie tot zes maanden. Het is afwachten of Kristof dit seizoen nog in actie komt.