Deze West-Vlaamse atleten al zeker voor Tokio

Emma Plasschaert, Niels Van Zandweghe en Fanny Lecluyse. Dat zijn de eerste West-Vlaamse atleten die geselecteerd zijn voor de Olympische Spelen in Tokio van de zomer. Dat heeft het BOIC bekendgemaakt.

Deze 12 atleten uit 5 sporten zijn officieel geselecteerd:

* Atletiek

- Ben Broeders, polsstokspringen

- Hanne Claes, 400m horden

- Isaac Kimeli, 5000m

- Nafissatou Thiam, zevenkamp

* Roeien

- Tim Brys en Niels Van Zandweghe, lichte dubbeltwee (LM2X)

* Taekwondo

- Jaouad Achab, -68kg

* Zeilen

- Anouk Geurts en Isaura Maenhout, 49er FX

- Emma Plasschaert, Laser Radial

* Zwemmen

- Louis Croenen, 200m vlinderslag

- Fanny Lecluyse, 100m schoolslag, 200m schoolslag

“Deze 12 atleten zijn zeker van deelname aan de Olympische Spelen," aldus Olav Spahl. "De meesten onder hen waren een jaar geleden al geselecteerd. De manier waarop zij de afgelopen 12 maanden, ondanks de ongunstige omstandigheden, naar Tokio hebben toegewerkt, getuigt van veel moed, vertrouwen en doorzettingsvermogen.

Samen met de omkadering binnen hun federaties zullen we er alles aan doen om hen zo goed als mogelijk te ondersteunen in hun verdere voorbereiding en om hun gezondheid te beschermen, zodat ze het beste van zichzelf kunnen geven tijdens de Spelen.”

Er volgen nog selectiemomenten in mei en in juni. Begin juli is het laatste selectiemoment voor Team Belgium.

Meer ziet u maandag 3 mei om 21u in onze sporttalkshow "Offside": Emma Plasschaert is te gast en we volgen ook Fanny Lecluyse.