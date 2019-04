Delfine Persoon vrijgesproken door Dopingtribunaal

Dat zegt VTM Nieuws.

Persoon werd op 28 oktober tegengehouden met de vraag naar het toilet te gaan voor een controle. De bokskampioene was op dat moment net gaan plassen, waardoor de controle niet kon doorgaan. De artsen spraken van een gemiste dopingcontrole, waardoor de Hoogleedse een schorsing van vier jaar riskeerde.

"Het ging hierbij om het ontwijken van een dopingcontrole op 28 oktober 2018 en er is beslist dat Delfine Persoon zich niet kon onttrekken aan een opdracht als politieagente", verduidelijkt procureur Patrick Verlooy. "Toen de controlearts zich op die dag aanmeldde bij haar thuis, kon Delfine Persoon niet meteen een staal afleveren omdat ze net naar het toilet geweest was. Vervolgens ging de controlearts mee naar een training en later ook naar de politiekantoren in Brugge, maar ook daar lukte het niet om te plassen. Hierna moest Delfine Persoon vertrekken naar een bewakingsopdracht in Aalst en de controlearts mocht daarbij niet volgen, waarop de controle is afgebroken.

Wel een sneer

De vordering was dus niet gegrond, maar Delfine Persoon heeft van de voorzitter wel een sneer gekregen als gevolg van haar gedrag op de dag van de feiten. Daar staan echter geen sancties op", besloot de procureur.

Voor de WBC-kampioene bij de lichtgewichten is het verhaal daarmee afgelopen. De 34-jarige Persoon kan zich zo in alle rust voorbereiden op haar volgende kampen. Er zijn plannen voor een prestigieuze kamp tegen de Ierse Katie Taylor op zaterdag 1 juni in Madison Square Garden in New York, al is daaromtrent nog geen zekerheid.