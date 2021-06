Delfine Persoon verschijnt weer in de ring

Op zaterdag 3 juli bokst ze voor het IBO intercontinentaal kampioenschap bij de superpluimgewichten. Tegenstandster in Eernegem is de Russische Elena Gradinar uit Sint-Petersburg. Als Persoon wint komt ze in aanmerking voor een wereldtitelgevecht bij de superpluimgewichten. Want hoewel ze nummer een is op de wereldranking, is dat momenteel onmogelijk.

Corona gooide serieus wat roet in haar eten, en zelfs nu wordt het een meeting met beperkingen. Er zijn alleen maar profkampen in Eernegem, met ook nog Giovanni Techel, Leonardo Strynckx, Robin Barbiaux, Thibault George, en een intercontinentaal IBO kampioenschap met de Nederlander Stephen Danyo.