Delfine Persoon valt naast podium op Sportgala

Bij de vrouwen was de ondankbare vierde plaats voor boksster Delfine Persoon. De intussen 34-jarige West-Vlaamse behaalde 313 stemmen en werd acht maal op de eerste plaats gezet. Ze moest daarmee enkel turnster Nina Derwael, de uittredende winnares, basketster Emma Meesseman en atlete Nafi Thiam voorlaten. De boksster verloor op 1 juni van dit jaar haar WBC-wereldtitel bij de lichtgewichten aan de Ierse Katie Taylor, een nederlaag die door een overgrote meerderheid van de bokskenners als "zwaar onverdiend" werd beschouwd. Persoon werd in 2015 tot Sportvrouw van het Jaar verkozen, in 2014 werd ze tweede, in 2016 derde.

Ook tafeltennisser Florian Van Acker moest vrede nemen met een vierde plaats in de categorie Paralympiër van het Jaar.