Delfine Persoon zit mogelijk in de problemen. Zondagmorgen kreeg ze een dopingarts over de vloer. Maar plassen lukte niet.

Persoon doet haar verhaal op Facebook. Ze was juist naar het toilet geweest toen de dopingarts aanbelde. Onmiddellijk plassen zat er dus niet in. Persoon mocht van de arts gaan trainen, maar in het zicht, op de piste. Ook na de training kon Persoon nog steeds niet plassen.

De controlearts trok eerst nog mee met Persoon richting haar werk, maar vertrok even later toch, zonder urinestaal. En dat betekent allicht een gemiste controle en een rechtszaak, aldus Persoon.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...