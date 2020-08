Delfine Persoon fysiek en mentaal klaar voor revanche

De eerste kamp in New York eindigde - zoals u wel weet- op een onverdiende nederlaag voor Persoon. Dat vond zowat de hele bokswereld. De tweede clash wordt uitgevochten in de tuin van de manager van Taylor. Zonder publiek, en dat is in het voordeel van Persoon.

Het trainingsbeest, bereidt zich maniakaal voor op haar droomkamp. "Ik moet niet onderdoen. Technisch is ze misschien beter, maar het gaat erover wie er fysisch de sterkste is, mentaal ook. Het gaat over tien ronden, profboksen, geen amateurboksen. Daarin moet ik zeker niet onderdoen", zegt ze

Fysiek is Persoon een pak beter dan de vorige keer. Ze overwon ondertussen al een hernia en een longontsteking, pakte een paar kilo’s erbij, en de bijhorende kracht. En ook mentaal heeft ze een voordeel.

Zonder 20.000 Ieren in het publiek kunnen ook de scheidsrechters niet beïnvloed worden.