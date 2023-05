Delfine Persoon behoudt gordel en maakt nog kans op wereldtitel

Twee kamprechters gaven haar het voordeel (97-93 en 98-92), een koos voor de Zuid-Koreaanse (94-96). Persoon (38) verdedigde de titel voor de tweede keer. In november vorig jaar werd haar kamp tegen de Duitse Ikram Kerwat in Dubai uitgeroepen tot een 'no contest'. De West-Vlaamse ontsnapte toen aan een diskwalificatie nadat ze haar opponente een bijkomende slag had gegeven toen die al op de knieën zat.

Maar deze keer komt het zover niet. De zaal in Torhout is tot de nok gevuld voor een absolute kraker tussen de nummer twee (Persoon) en drie (Re Shin) van de wereld. De intense bokskamp ging over tien ronden, uiteindelijk won Delfine Persoon op punten van haar tegenstandster.

Lastige wedstrijd

De overwinning had heel wat voeten in de aarde. De Zuid-Koreaanse opponent deed haar reputatie als 'bulldozer' alle eer aan en maakte er een lijf-aan-lijfgevecht van. Halverwege slaat voor Persoon dan nog het noodlot toe: ze loopt een scheur in de rechterbiceps op. Persoon moet noodgedwongen voorzichtiger boksen, maar laat zich niet kennen en wint uiteindelijk op punten van Bo Mi Re Shin.

De West-Vlaamse maakt zo nog steeds kans op een bokskamp (en wereldtitel) tegen de Amerikaanse boksster Alycia Baumgardner.

