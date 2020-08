Morgenavond is het zover, dan krijgen we de langverwachte rematch in het boksen tussen Delfine Persoon uit Gits en de Ierse Katie Taylor.

Een heruitgave is dat van de kamp van vorig jaar in New York, die Persoon volgens de meeste waarnemers onterecht verloor. Vanmiddag stond de weging op het programma, een moment waarop beide dames mekaar nog eens diep in de ogen kijken voor de kamp van morgen. Delfine Persoon komt zelfzeker over en is vast van plan om revanche te nemen. Er staan in totaal vier titels op het spel. De kamp vindt plaats in Brentwood, in het Verenigd Koninkrijk.