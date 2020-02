Degrendele via WK naar Tokio?

Er hangt voor Nicky Degrendele eind deze maand bijzonder veel af van het wereldkampioenschap baanwielrennen in het Duitse Berlijn. De voormalige wereldkampioene in de keirin heeft kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio niet meer volledig in eigen handen, maar vreest de druk niet.

Na een pechvolle periode begon Degrendele moeizaam aan het pisteseizoen, maar met een derde plaats in de wereldbekermanche van het Australische Brisbane en een vierde in die van het Canadese Milton kwam ze in de aanloop naar het WK in Berlijn terug op dreef. Toch heeft ze in de Duitse hoofdstad met het oog op Tokio een grote achterstand goed te maken op de landen voor haar, en heeft ze de kwalificatie zelfs niet meer helemaal in eigen handen.

"Die kwalificatie voor de Spelen wordt sowieso een zware opgave. Maar dat is een wereldkampioenschap op zich ook al", beseft de 23-jarige West-Vlaamse. "Het enige wat ik kan doen, is blijven doorgaan en zien wat ervan komt op het WK. Ik heb niet in handen wat de rest doet, maar wel mezelf. Ik moet gewoon mijn best mogelijke prestatie neerzetten, en zien wat dat geeft. Gewoon, keihard rijden." "Het is een moeilijk traject voor me geweest. Ik heb wat pech gehad. Ik heb vorig jaar een moeilijk seizoen gehad, maar daar wil ik niet op blijven terugkijken. En de puntentelling voor de Spelen is in mijn ogen wat oneerlijk. Het wordt moeilijk, maar ik heb er nog zin en geloof in. Ik voel me goed, ik heb een goeie trainingsperiode gehad, en ik deed vertrouwen op tijdens de wereldbekermanche in Canada, die een mooie bevestiging was van Brisbane."

Is het in een tactische discipline als de keirin een handicap om met extra druk op de schouders van start te gaan? "Als je niet met die druk om kan, moet je dit gewoon niet doen. Die maakt net de hele situatie zo leuk. Ik zou niets liever willen. Ik ga trouwens redelijk relaxed naar het WK. Ik ben niet de topfavoriet. Anders dan vorig jaar, toen ik onzeker naar het WK trok na twee wereldbekermanches waarin ik niets gepresteerd had." Mogelijk volstaat zelfs een wereldtitel voor Degrendele niet voor een olympisch ticket, mochten haar directe concurrenten óók goed presteren. "Dit WK op zich is een doel. Het WK in functie van de Spelen is het grotere doel. Ze zijn allebei belangrijk. Ja, ik zou tevreden zijn, mocht ik wereldkampioene worden en toch naast die kwalificatie pakken. Noem me iemand die niet blij zou zijn met een wereldtitel?"