Degradatiezorgen voor Zulte Waregem

Vicekampioen Union Sint-Gillis heeft zondagavond de slotwedstrijd van de zevende speeldag in de Jupiler Pro League met 1-3 (rust: 0-1) gewonnen op bezoek bij Zulte Waregem, de voorlaatste in de stand.

Aanvoerder Teddy Teuma opende met de rust in zicht van op de stip de score voor de bezoekers (0-1). Scheidsrechter Arthur Denil had aanvankelijk geen overtreding gezien van Ciranni op Lazare, maar op aangeven van de VAR kwam er toch een elfmeter. Met nog twintig minuten op de klok stelde Simon Adingra met de 0-2 de Brusselse zege veilig. In het slot van de wedstrijd kwam er nog een tweede strafschop voor de bezoekers, na een overtreding op Adingra. De ingevallen Dennis Eckert zette de 0-3 op het scorebord.

Stan Braem scoorde in de toegevoegde tijd nog de eerredder voor de thuisploeg. Union beëindigde de wedstrijd nog met tien na rood voor de ingevallen Guillaume François. Dankzij de vierde competitiezege van het seizoen komt Union met dertien punten op een met OHL gedeelde vierde plaats, op acht punten van de feilloze leider Antwerp. Essevee kon dit seizoen nog maar één keer winnen en staat met vijf punten op de voorlaatste plaats. Ook rode lantaarn Cercle telt vijf punten, maar heeft een slechter doelsaldo.