Deerlijk nipt voorbij Ottignies

In de Top Divisie bij de vrouwen kent onze nog enige West-Vlaamse vertegenwoordiger, Dynamite Deerlijk, een prima competitiestart. Na twee zeges, in Luik en in Antwerpen, was Ottignies ook geen partij voor Deerlijk. Toch was het op het einde nog spannend. Met nog 2 minuten op de klok stond het 42-35 en leek Deerlijk de match rustig te kunnen uitspelen. Toch komt Ottignies nog terug en staat het op 20 seconden van het einde zowaar 42-40. Deerlijk houdt het hoofd koel en bezegelt vanop de vrijworplijn de derde zege op rij. Door deze overwinning wordt Deerlijk ook alleen leider.