Deceuninck-Quick-Step met veel ambitie naar Parijs-Roubaix

Die ploeg trekt zondag naar de start met veel ambitie. Yves Lampaert is één van de kopmannen, deze koers ligt hem beter dan de Ronde van Vlaanderen, zegt hij.

Tim Declercq: "Ik denk dat veel ploegen de koers niet rijden om te controleren, maar vooral om ons te controleren. Het zal te zien zijn wat de mogelijkheden zijn maar het zou subliem zijn voor mezelf, en ook voor de ploeg dat ik in de finale nog extra werk kan verrichten."

Sterk voorjaar voor Lampaert

En dat werk zal vooral gebeuren voor kopmannen Stybar, Gilbert en West-Vlaming Yves Lampaert. Hij is aan een sterk voorjaar bezig, maar een uitschieter zat er nog niet in. Misschien is zondag wel de geknipte dag. Yves Lampaert: "Ik denk wel dat mij dat beter ligt dan de Ronde Van Vlaanderen. Het is meer een afvallingskoers en ik denk dat ik als tijdrijder daar beter uit de voeten kan komen. Ik heb niet dat explosieve, maar het is inderdaad de sterkste die overblijft. Het is strook na strook, en de deur staat achteraan open."



Hoe dan ook is Deceuninck-Quick.Step –alweer- bijzonder sterk aan dit seizoen gestart. De voorlopige prijzenkast is hét bewijs. Patrick Lefevere: "We doen ons ding en we proberen dat zo goed mogelijk te doen. En vandaag staan we op 22 overwinningen. Een paar hele mooie ook. In het verleden wonnen we 11 Vlaanders en 12 Roubaixs. Ik zei het onlangs nog: ik heb collega’s die te voet naar Lourdes willen om daar maar een kwart van te halen."

De ploeg wil zondag naar een dertiende Roubaix rijden.