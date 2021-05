Deceuninck niet langer sponsor wielerploeg Lefevere

Goed en slecht nieuws in het kamp van Lefevere. Quick.Step blijft zes jaar langer sponor, dat vertelden we u gisteren al maar Deceuninck zal niet meer investeren in het wielerteam. De ramenproducent was drie jaar sponsor en bedankt de Wolfpack voor de vele fantastische momenten. Eerder tekenden Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe en Ronde Van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen al een nieuw contract bij de blauwe brigade. Om die allemaal te betalen, zal Lefevere dus nog een extra hoofdsponsor nodig hebben.