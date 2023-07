Deadline verstreken: KVK niet in Amerikaanse handen

De deadline is verstreken zonder dat de Kaminski's hebben betaald, en dus blijft KV Kortrijk eigendom van Vincent Tan. De mislukte overname is nu voer voor advocaten.

Hoogstwaarschijnlijk zullen vader en zoon Kaminski nu een boete moeten betalen omdat ze de overeenkomst niet zijn nagekomen. Of ze die ooit zullen betalen, is nog maar de vraag. Het is namelijk niet de eerste overname door de Amerikanen die spaak loopt. Sportjurist Dimitri Dedecker reageert niet verrast. "Er lopen in die wereld nogal wat fantasten en zelfs regelrechte bandieten rond. Ik zie ook niet meer veel echte ondernemers in de voetbalwereld stappen, of toch niet om er winst uit te halen", vertelt Dedecker.

KVK blijft dus gewoon eigendom van Vincent Tan. CEO Ken Choo moet op zoek naar opvolgers voor Leterme en Verhelst, maar laat sportief manager Rik Foulon zijn werk doen. Het is aan nieuwe trainer Edward Still om sportief alles weer op de rails te krijgen.