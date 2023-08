De U19 zorgen voor stunt op WK Volley in Argentinië, mét West-Vlaamse trainer

In de schaduw van het EK volleybal dat momenteel plaatsvindt in ons land, mogen we de prestatie van onze nationale volleymannen bij de U19, de 17-18-jarigen dus, niet uit het oog verliezen.

De Young Red Dragons werden op het WK in Argentinië zesde. Een heel straffe prestatie van het team, onder leiding van coach Mieke Moyaert uit Zwevezele. Zij geniet thuis nog na van dit unieke WK.

"Eerst en vooral is het niet zo simpel je te plaatsen voor een wereldkampioenschap. Dus dat is al een prestatie op zich. Dan speel je eigenlijk tegen de 20 beste landen ter wereld, waar een zesde plaats redelijk uniek is voor een Belgisch team. Het is een evenaring van de beste prestatie ooit door een U19-team gedaan op een WK. Best wel een hele mooie prestatie die we hebben neergezet. "

Stunt

Vooral de overwinning tegen volleybalgrootmacht Brazilië kwam onverwacht. "Dat is eigenlijk echt een stunt geweest. We zijn ook 2-0 achter gekomen en om dan nog met 2-3 te winnen. We hadden gehoopt op een stunt, ofwel tegen Italië ofwel tegen Brazilië. We hadden het niet ingecalculeerd maar je gaat er natuurlijk wel voor. "

Een straffe prestatie van deze lichting die nu doorgroeit naar de juniorencategorie. Mieke zit al jaren in het circuit als nationale volleybalcoach. Droomt ze ervan ooit hoofdcoach van de Red Dragons te worden? "Wat ik nu doe, doe ik heel graag en ik probeer er ook de beste in te zijn. Dat vind ik ook een mooie ambitie. In de topsportschool met de jongeren te werken en ook met de selectie werken. Proberen een zo mooi mogelijke prestatie te behalen en de spelers ervaring te laten opdoen. Maar ik zeg zeker niet nee. Als er ooit een mooie aanbieding komt, zal ik er zeker over nadenken."