Thibaut De Smet uit Waregem is vanmiddag in Roemenië wereldkampioen duatlon geworden bij beloften.

Een knappe prestatie, want eerder deze week pakte De Smet al twee wereldtitels in het crossduatlon: bij de profs en de beloften. Een andere West-Vlaming Giani Vanden Broucke pakte het zilver. Aaron Decloet was vierde. Nicolas De Smet, de jongere broer van wereldkampioen Thibaut, eindigde als vijfde.