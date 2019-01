'De Schakelaar' zet Alexander Diaz Rodriguez in de bloemen

Alexander Diaz Rodriguez, medewerker van OCMW-vereniging De Schakelaar, heeft vorig weekend voor de zevende keer het provinciaal kampioenschap veldlopen in Meulebeke gewonnen. Hij finishte als eerste in de categorie ‘senior’.

“We zijn als werkgever uiteraard trots op de prestatie van Alexander. Tien kilometer lang liet hij in Meulebeke de concurrentie achter zich. Daardoor hebben we in onze rangen weer een laureaat van formaat ‘lopen’. Bovendien is hij niet aan zijn proefstuk toe: Alexander won in het verleden al drie keer Dwars door Brugge en triomfeerde op de eerste marathon in Brugge. In 2015 werd hij in het Lyon zelfs wereldkampioen op de 5 en de 10 kilometer", aldus OCMW-voorzitter Pablo Annys.

Stevige reputatie

Diaz Rodriguez heeft inderdaad een stevige reputatie in het loopwereldje. Op de Antwerp 10 Miles kwam hij in 2012 als eerste over de streep en hij boekte maar liefst 5 overwinningen in Damme – Brugge – Damme. Voor dat palmares en zijn jongste prestatie werd hij door OCMW Brugge én vereniging De Schakelaar nog eens extra in de bloemetjes gezet.

