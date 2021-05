Het duo met West-Vlaming Pierre De Loof en Ruben Claeys heeft zich zaterdagvoormiddag op de Rotsee nabij het Zwitserse Luzern geplaatst voor de halve finales op de mondiale kwalificatieregatta roeien voor de Olympische Spelen in Tokio.

Claeys en De Loof eindigden op de tweede plaats in de tweede van drie reeksen. De eerste twee kwalificeerden zich rechtstreeks voor de halve finales. Het Belgische duo finishte in 6:25.63 en moest enkel de Russen Potapkin en Kondratyev (6:21.19), zesde op het voorbije EK in Varese, laten voorgaan.

Claeys en De Loof komen zondag vanaf 10u21 in actie in hun halve finale, de eerste drie stoten door naar de A-finale. Die staat maandag om 10u30 op het programma.