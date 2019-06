De renners haspelden een pittig parcours van 124 kilometer verdeeld over acht ronden af. Bekijk het videoverslag hierboven.

Arnaud De Lie is the new Belgian road champion men juniors. 2nd place for Simon Dehairs, bronze medal for Lars Van Ryckeghem #bkanzegem pic.twitter.com/h0I6sdyn8x

— Belgian Cycling (@BELCycling) June 2, 2019