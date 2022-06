De Keyser en Verstuyft domineren triatlon Brugge

Na bijna drie jaar waagden maar liefst 2000 sportievelingen zich aan de kwarttriatlon. Nagenoeg de volledige Belgische triatlontop was ook aanwezig.

Bij de mannen was Christophe De Keyser de uitgesproken favoriet. De semi-prof uit Overijse won recent nog de Ironman in Marbella.

Mannen

Na een kilometer zwemmen komt Bruggeling Joris Basslé als eerste uit het water met een tijd onder de tien minuten. Grote kanshebbers De Keyser, Baelde en Wayaffe en Naeyaert volgen al op meer dan anderhalve minuut achterstand.

Het niveau tijdens de 45 kilometer fietsen ligt hoog. Basslé heeft geen tijdritfiets en wordt al snel bijgehaald door wervelwind Christophe De Keyser. Ook Naeyaert probeert wat recht te zetten tijdens zijn favoriete onderdeel, maar bij de kop van de wedstrijd geraken lukt niet meer. De Keyser blaast iedereen weg met een fenomenale fietstijd. Wayaffe en Baelde liggen een kleine drie minuten achter en strijden voor plaats twee.

De 29-jarige De Keyser breidt zijn voorsprong tijdens het looponderdeel alsmaar uit terwijl Wayaffe afscheid neemt van Baelde. De Keyser wint uiteindelijk in ongeveer één uur en drie kwartier, 1:45:40. Jonathan Wayaffe en Sybren Baelde bereiken drie minuten later de eindstreep en zijn tevreden met hun podiumplaats.

Normaal gezien is Christophe De Keyser enkel op internationaal niveau actief. Zijn overwinning in Brugge is de ideale voorbereiding op de Ironman Les Sables d’Olonne volgende week in Frankrijk.

Vrouwen

Bij de vrouwen is het geen verrassing dat Linde Herreman in het zwemmen een toptijd neerzet. Verstuyft komt als tweede bij de eerste wisselzone aan. Van Eynde en Vanclooster, derde en vierde in de tussenstand, achtervolgen op meer dan twee minuten.

Tijdens het fietsen neemt de 39-jarige Katrien Verstuyft de leiding. In de afsluitende tien kilometer lopen, kan ze al juichen. Ze heeft ondertussen een enorme voorsprong op Vanclooster en Van Eynde. Verstuyft fietst en loopt in 2 uur en 6 minuten naar de overwinning, in een triatlon die ze als een test beschouwde na een blessure. Het is scenario is bijna copy-paste van dat bij mannen.