De Ketelaere volgt Noa Lang op als Belofte van het Jaar

Club Brugge-goudhaantje Charles De Ketelaere is maandagavond op de Pro League Awards in Schaarbeek verkozen tot Belofte van het Jaar. Hij volgt zo zijn ploegmaat, Noa Lang, op, die deze keer niet genomineerd was.

De Ketelaere zelf vierde gisterenavond nog het titelfeest van zijn club op de Markt in Brugge. De jonge voetballer ligt bij Club nog vast tot medio 2024, maar heeft misschien wel zijn laatste wedstrijd in het Jan Breydelstadion gespeeld.

Internationale weg ligt open

De polyvalente aanvallende middenvelder/aanvaller werd eerder op het gala van de Gouden Schoen al twee keer (2020 en 2021) verkozen tot Belofte van het Jaar en staat bijgevolg al een tijdje op de radar van heel wat Europese clubs.

Afgelopen seizoen had hij met 14 doelpunten en 9 assists een belangrijk aandeel in de derde landstitel op rij voor Club Brugge. Bij de nationale ploeg is hij intussen zowat een vaste waarde in de selectie van bondscoach Roberto Martinez.

Dubbel zoveel punten

De zesvoudige Rode Duivel kreeg liefst 164 punten achter zijn naam, bijna dubbel zoveel als zijn eerste achtervolger. Dat is de Spaanse linkerflankverdediger Sergio Gomez (85), afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij RSC Anderlecht, dat finaal op een verdienstelijke derde plaats eindigde en volgend seizoen weer Europa in mag.

De derde plaats ging naar de Welshe winger Rabbi Matondo, die afgelopen seizoen door Cercle gehuurd werd van Schalke 04 en de revelatie van het seizoen was bij de Vereniging. Momenteel is het nog onduidelijk waar de toekomst van de pijlsnelle Matondo ligt. Cercle heeft een aankoopoptie en zou hem graag houden, maar de ambities van de speler liggen misschien wel elders.

Joshua Zirkzee (door Anderlecht gehuurd van Bayern/72 punten) en Gentenaar Matisse Samoise (51) maakten de top vijf vol.