De Ketelaere op shortlist Golden Boy Award

In vergelijking met de vorige lijst van 40 namen valt Jérémy Doku (Rennes) af.

Na een onlinepeiling op de website van de Italiaanse sportkrant Tuttosport blijven de volgende spelers, naast De Ketelaere, in de running: Karim-David Adeyemi (Salzburg), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Gavi (Barcelona), Bryan Gil (Tottenham), Ryan Gravenberch (Ajax), Mason Greenwood (Manchester United), Daniel Maldini (AC Milan), Jamal Musiala (Bayern München), Nuno Mendes (PSG), Pedri (Barcelona), Roberto Piccoli (Atalanta), Yeremi Pino (Villarreal), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Rodrygo (Real Madrid), Bukayo Saka (Arsenal), William Saliba (Olympique Marseille), Jurriën Timber (Ajax) en Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

Op maandag 13 december wordt in Turijn de winnaar van de Golden Boy-trofee bekendgemaakt. Pedri (Barcelona) geldt als de favoriet.

De Golden Boy Award wordt sinds 2003 uitgereikt. Een internationale jury van voetbaljournalisten kiest de uiteindelijke winnaar. Ronkende namen op de erelijst zijn onder meer Rafael Van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014) en Kylian Mbappé (2017). Vorig jaar ging de prijs naar de Noor Erling Haaland.

Nog nooit won een Belg de Golden Boy Award. Podiumplaatsen waren er wel voor Eden Hazard (derde in 2011), Thibaut Courtois (derde in 2012), Romelu Lukaku (tweede in 2013) en Divock Origi (tweede in 2014).