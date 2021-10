De Ketelaere geniet nog na van 1e doelpunt: "Had wel liever de Nations League gewonnen"

De aansluitingstreffer van de Bruggeling kwam echter te laat voor de Belgen, die met 2-1 de boot ingingen.

"Natuurlijk ben ik op persoonlijk vlak blij met die eerste goal", vertelde Charles De Ketelaere na de wedstrijd. "Al had ik natuurlijk liever de Nations League gewonnen. Ik mocht invallen en dan probeer je je kwaliteiten te gebruiken om in de wedstrijd te komen. Als je dan nog scoort, is dat mooi. Ik zag de opening tussen zijn benen en de bal ging er mooi tussendoor. Dat ik zo kalm bleef? Dat moet wel als je raak wil treffen. Ik probeer mijn best te doen en me te tonen op training. Dat is echt een leerschool: je leert zo veel van die gasten. Nadien kan je dat gebruiken om zelf weer beter te worden."

Volgens De Ketelaere maakten details en efficiëntie het verschil tussen België en Italië. "We krijgen weer een strafschop tegen, we moeten echt als ploeg kijken hoe we dat kunnen vermijden. Daarnaast hadden we vele kansen, maar scoorden we slechts één keer. Iedereen bleef er wel voor gaan, ook al stonden we achter."