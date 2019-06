De renner van Corendon-Circus ontsnapte aan een valpartij in de laatste kilometer en haalde het met een kleine voorsprong op de Nederlander Havik en Philippe Gilbert. Piet Allegaert was de eerste West-Vlaming op een achtste plaats. Halle-Ingooigem is voor veel renners de laatste voorbereidingskoers op het Belgisch Kampioenschap van zondag in Gent.