Darragh wint vijfsterrenjumping Knokke

Drie weken lang strijkt de fine fleur van de paardensport neer in Knokke voor de Knokke Hippique. Niet alleen voor de glamour and glitter, maar ook voor topsport.

Vandaag was er de vijfsterrenjumping, de enige in onze provincie, samen met Waregem.

Vijf ruiters kwalificeren zich voor de barrages, maar de echte strijd om de overwinning gaat tussen de wereldkampioene Simone Blum en de Ier Kenny Darragh. Die was vorig jaar hier al tweede, en jaagt Balou du Reventon naar de snelste tijd in de barrages. Prachtige overwinning dus voor Darragh, die amper zeventiende staat op de wereldranglijst, maar in Knokke dus wel de wereldtop verslaat. Beste Belg is Nicola Philippaerts op de vijfde plaats.