Daphné Acke Belgisch kampioene bij de LWU

De Landelijke Wieler Unie is een kleine wielerbond. Zij richten wedstrijden in voor iedereen die wil en kan koersen aldus voorzitter Niels Schepens. Voor veel dames spreekt de recreatieve manier van aanpak enorm aan.

De titelwedstrijd bij de vrouwen gaat over zes rondes van zes kilometer. Drie rensters slagen er al vroeg in om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen. In de sprint haalt Inge Roelandt het vlot voor de Britse Sarah Burke en Margot Vandekerkhove. Roelandt wint de wedstrijd, maar maakt geen kans op de Belgische titel. Wie kans wil maken op de tricolere moet dit jaar 12 wedstrijden gereden hebben. Ook de andere twee dames komen niet in aanmerking. Daphné Acke wint de pelotonsprint voor plek vier en pakt zo de Belgische titel. Op het podium wordt ze geflankeerd door Bonnie Delanote en Anja Nobus.