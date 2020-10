Dan toch stadion voor Cercle aan Blankenbergse Steenweg?

Een nieuw bommetje in de saga. De andere piste voor Cercle is het Kanaaleiland. Maar voor de stad lijkt dat niet meteen een optie. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: "Dit wordt zeer moeilijk. Waar moeten we met bussen en auto's naartoe? Hoe kunnen we thuispubliek en bezoekers scheiden bij risicomatchen? Je bouwt ook aan de randen van water. Is dat financieel allemaal haalbaar. Het onderzoekt loopt. We hebben altijd als stadsbestuur gezegd dat we een oplossing willen en eisen voor de beide verenigingen en clubs. Dit blijft ons uitgangspunt."