Dan toch geen deal: Kaminski's nemen KVK niet over

De fans van KV Kortrijk trots maken, dat was het grote doel van Maciek en Mikhai Kaminski. Vader en zoon stelden zich midden juni nog trots voor als de nieuwe eigenaars van de Kortrijkse eersteklasser, maar van hun plannen schiet weinig over. De Amerikaanse zakenmannen komen namelijk niet met de gevraagde 17,5 miljoen euro over de brug. In principe hebben ze nog tijd tot 6 juli om het bedrag over te maken aan Vincent Tan, de huidige eigenaar. Insiders stellen echter dat dat niet zal gebeuren, waardoor vader en zoon zich aan een schadeclaim mogen verwachten.

Ondertussen gaat de werking van KVK gewoon verder. Zo werd Edward Still afgelopen weekend nog aangesteld als nieuwe hoofdcoach van de Kerels.