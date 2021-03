Dan toch geen beursgang voor Club Brugge?

Voorzitter Bart Verhaeghe: “We hebben ervoor gekozen om de beursgang van Club uit te stellen gezien de huidige marktcondities. Uiteraard vinden we dit jammer maar we kijken met een open vizier naar de toekomst. Club Brugge doet het financieel, organisatorisch en sportief uitstekend en de ambitie blijft om elke dag beter te doen. We focussen ons nu volledig op het behalen van de 4e landstitel in 6 jaar. De uitgestelde beursgang heeft geen impact op de werking van Blauw-Zwart. Ik hou eraan om onze fans te bedanken voor hun niet aflatende steun en vertrouwen. ”

Er zouden 3.246.750 aandelen aangeboden worden op 26 maart, of 30 procent van het aandelenkapitaal van Club Brugge. Grizzly Sports - het investeringsvehikel van Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Jan Boone en Peter Vanhecke - blijft de grootste aandeelhouder. Vandaag zijn ze goed voor 94,34 procent van de aandelen. Dat komt neer op een marktwaarde voor Club Brugge, aan de gemiddelde prijsvork, van 229 miljoen euro.