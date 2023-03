Dan toch geen beterschap: Club verliest van KVK

Club begon nog gretig aan de partij in het Guldensporenstadion, maar al snel nam de thuisploeg het commando over. Kortrijk zette druk en werd op het halfuur beloond met het openingsdoelpunt. Kadri werd niet opgepikt door de Brugse defensie en krulde de bal van buiten de zestien in de verste hoek, 1-0. Club reageerde met een dot van een kans voor Buchanan, maar die stuitte op Vandenberghe. Ook Vanaken kwam in het slot van de eerste periode nog dichtbij de gelijkmaker, maar de kapitein van Club miste zijn schot.

Debuut voor Talbi en Vermant

Na de pauze kregen de bezoekers het initiatief in de schoot geworpen, maar ze deden er weinig mee. Coach De Mil wisselde vooraan Jutgla voor Yaremchuk, maar de Oekraïner miste al meteen een huizenhoge kans. Het was een zeldzaam hoogtepunt in de tweede helft. Met Romeo Vermant, zoon van Sven, en Chemsdine Talbi, debuteerden twee spelers van Club NXT, maar ook zij konden de bakens niet verzetten. In blessuretijd leek de gelijkmaker even toch nog op het bord te komen, maar een treffer van Onyedika werd afgekeurd na een duidelijke duwfout van Odoi. Eindstand: 1-0.

KVK-fans door het dolle heen